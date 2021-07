Vanessa Mariposa mischt die Matching Night auf! Bei Are You The One – Reality Stars in Love ist für die VIP-Teilnehmer eigentlich nur eine Sache interessant: Sie müssen am Ende alle zehn Perfect Matches finden. Doch dieses Unterfangen könnte sich jetzt noch etwas schwieriger gestalten als gedacht. Nach dem ersten intensiveren Kennenlernen gibt es überraschend Nachschub in der Villa. Und die Promidame, die neu dabei ist, hat mit zwei Jungs schon eine Vorgeschichte. Bei Ex on the Beach flirtete Vanessa mit Diogo Sangre und Tommy Pedroni.

Nach der Matching Night ertönt der altbekannte Ton des Terror Tablets aus "Ex on the Beach". Da einige Kandidaten zuvor dort teilgenommen hatten, stand ihnen der Schock ins Gesicht geschrieben. Die Fitness-Influencerin hatte ihren großen Auftritt und stieß zur Gruppe hinzu. "Scheiße, jetzt muss ich wirklich aufpassen, was ich hier mache", kündigte Tommy direkt an, und auch Moderatorin Sophia Thomalla (31) witterte eine heiße Story. "Was war denn mit dir und Tommy und Diogo bei 'Ex on the Beach'?", wollte sie wissen. Die Antwort des Neuankömmlings: "Mit Diogo nicht so viel, mit Tommy doch etwas mehr."

Tatsächlich waren sich Vanessa und der Franzose bei ihrem letzten Aufeinandertreffen in der TV-Show ziemlich nahegekommen – hatten sogar Sex. Allerdings wurde die Netz-Bekanntheit von dem Ex-Schwimmer schnell abserviert, als seine Verflossene Sandra (29) ihr Comeback in der "Ex on the Beach"-Villa in Mexiko feierte.

