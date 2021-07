Jasi_xx3 (18) scheint in ihrem Mama-Alltag mittlerweile voll angekommen zu sein! Im vergangenen August brachte die TikTok-Bekanntheit im Alter von gerade einmal 17 Jahren ihr erstes Kind zur Welt – ein Mädchen namens Eleyna. Seit der Geburt gewährt der Webstar regelmäßig Einblicke in sein Familienleben. Doch in den vergangenen Wochen bekamen die Fans Jasis Tochter immer weniger zu Gesicht. Dafür legte sie jetzt nach – und teilte endlich mal wieder einen Schnappschuss von sich und ihrer Kleinen!

Via Instagram veröffentlichte die 18-Jährige kürzlich eine zuckersüße Momentaufnahme von sich und ihrer Tochter. Auf dem Bild hält sie die kleine Eleyna im Arm – und dabei fällt schnell auf, wie groß das Mädchen im Vergleich zu älteren Fotos mittlerweile geworden ist. Dieser Anblick lässt auch die Herzen von Jasis Fans und Freunden höherschlagen: Innerhalb eines Tages wurde der Beitrag bereits über 50.000 Mal gelikt. "Tolle Mama bist du, Maus", schwärmte beispielsweise die Influencerin Julia Holz in der Kommentarspalte.

Zuletzt hatte die YouTuberin im vergangenen Juni einen Schnappschuss von ihrem Töchterchen geteilt. Auf dem Bild ist neben der Kleinen auch ihr Freund Kevin Krasniqi zu sehen, mit dem Jasi während ihrer Schwangerschaft zusammengekommen war. "Mein Ein und Alles", schrieb die 18-Jährige unter die Momentaufnahme.

