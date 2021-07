Endlich war für Katharina Damm und ihren Verlobten Leo der große Tag gekommen! Schon seit Wochen dreht sich im Leben der Influencerin und ihres Liebsten alles nur noch um das Jawort. Spätestens nach dem Junggesellenabschied mit ihren Freundinnen auf der spanischen Urlaubsinsel Mallorca konnte es die Beauty kaum noch abwarten, unter die Haube zu kommen. Jetzt war der langersehnte Moment endlich gekommen: Katharina und ihr Leo haben standesamtlich geheiratet!

In ihrer Instagram-Story ließ Katha ihre Community selbstverständlich an diesem besonderen Ereignis teilhaben. Während der Morgen noch total entspannt mit einem leckeren Frühstück gestartet hatte, wurde das Brautpaar kurz darauf mit einem schicken Oldtimer zum Rathaus gefahren. In einem bezaubernden weißen Kleid samt Puffärmeln schwor Katharina ihrem Verlobten dann die ewige Liebe.

Dass der Hottie ihr Mister Right ist, stand für Katharina schon lange fest. Doch ist die Schwester von Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Anna Maria Damm (25) bereit für eine Ehe? Beim Make-up-Launch von got2b vor wenigen Wochen antwortete die Web-Bekanntheit im Interview mit Promiflash: "Ja, ich glaube, ja. Nach zwölf Jahren Beziehung bin ich perfekt vorbereitet. Ich bin ready, es kann losgehen!"

Anzeige

Instagram / katharinadamm_official Katharina Damm mit ihrem Partner Leo

Anzeige

Getty Images Katharina Damm bei der Danny Reinke Show auf der Berlin Fashion Week im Januar 2019

Anzeige

Instagram / katharinadamm_official Katharina Damm, YouTuberin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de