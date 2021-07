Evanthia Benetatou (29) blüht in ihrer neuen Rolle auf! Vor einem Monat wurde die einstige Bachelor-Kandidatin zum ersten Mal Mutter. Zwar kann das Leben als alleinerziehende Neu-Mama wirklich hart sein, und hin und wieder fließen bei der Influencerin vor Überforderung auch Tränen, doch der kleine George Angelos ist ihr ganzer Stolz. Im Netz meldete sich Eva nun mit einem Update zu ihrem neuen Alltag.

"Die letzten Wochen waren für mich die aufregendsten und schönsten meines Lebens", schrieb die 29-Jährige via Instagram zu einem Foto, auf dem sie ihren Hund streichelt und ihr Baby knuddelt. In letzter Zeit habe sie sich etwas zurückgezogen und viel Zeit mit ihrer kleinen Familie verbracht. "Täglich lerne ich als Neu-Mama eine Kleinigkeit dazu und finde so langsam meinen Rhythmus", berichtete die Griechin. Ihre Prioritäten seien ihr nun erst richtig bewusst geworden. "Nichts auf dieser Welt ist mir wichtiger als unsere kleine Familie und nichts macht mich glücklicher – egal, wie oft ich an meine Grenzen komme", versicherte die Beauty.

Ihr Vierbeiner und ihr Sohn seien alles, was Eva nun noch brauche. Für falsche und respektlose Menschen will die frischgebackene Mutter keine Nerven mehr verschwenden. "Nichts dergleichen lasse ich mehr an uns ran. Dafür gibt es keinen Platz mehr", zeigt sich die ehemalige Sommerhaus-Teilnehmerin entschlossen.

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou mit ihrem Sohn George Angelos

