Leni Klum entzückt mal wieder ihre Fans! Seit einigen Monaten startet die Tochter von Heidi Klum (48) als Model durch. Die 17-Jährige wurde bisher zum Beispiel für die Vogue und die Glamour geshootet und zog einen Werbedeal mit einer großen Hairstyler-Marke an Land. Doch die Blondine verwöhnt ihre Follower nicht nur mit Hochglanzfotos von sich, sondern zeigt ihnen auch mal den einen oder anderen alltäglichen Schnappschuss. Jetzt postete Leni im Netz lässige Fotos, auf denen sie im Bikini posiert.

In ihrer Instagram-Story bekam ihre Community die Aufnahmen zu Gesicht, auf denen sie ganz frech in die Kameralinse zwinkert. Völlig natürlich präsentierte sich Leni auf den Pics und zeigte sich in einem schwarzen Bikini. Offenbar wollte das Nachwuchsmodel seinen Fans mit den Fotos einen Einblick in ihren entspannten Tag am Strand gewähren.

Aber nicht nur Leni, sondern auch ihre Mama Heidi liebt offenbar den Strand und das Meer. Aktuell teilt die Laufstegschönheit in den sozialen Netzwerken jede Menge Urlaubsbilder, auf denen sie mal im Bikini, mal oben ohne posiert. Die Schnappschüsse vor traumhafter Kulisse widmet Heidi dabei vor allem einer Person: ihrem Ehemann Tom Kaulitz (31).

Anzeige

Instagram / heidiklum Leni Klum, Model

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum im Juli 2021

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum im Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de