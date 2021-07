Heidi Klum (48) kann es offenbar nicht lassen! Ihre Kurven perfekt in Szene zu setzen, ist für die Blondine allein schon wegen ihres Jobs ein Kinderspiel – und ihr Gatte Tom Kaulitz (31) ist inzwischen ein absoluter Profi geworden, was das Ablichten seiner Liebsten betrifft. Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte das Topmodel einen Schnappschuss, auf dem es komplett nackt auf einer Gartenliege posiert. Jetzt sorgt Heidi für weiteren sexy Oben-ohne-Nachschub!

Via Instagram teilt Heidi nun eine Aufnahme, mit der sie ihre Fans sicherlich flasht. Diesmal bekommen nämlich nicht nur ihre Follower die atemberaubende Küste ihres Urlaubsortes zu sehen. Auch Hans und Franz, wie Heidi liebevoll ihre Brüste nennt, genießen den direkten Blick aufs Meer – denn Heidi verzichtete auf ihr Bikini-Oberteil und präsentiert sich oberkörperfrei! Die Beauty trägt auf der Jacht lediglich ein knappes Höschen und eine Cap.

Ihre freie Zeit scheint Heidi in vollen Zügen zu genießen. Dabei kann sie ihr strahlendes Grinsen nicht verbergen – das liegt aber offensichtlich an ihrer charmanten Begleitung: "Du zauberst mir das breiteste Lächeln ins Gesicht, Tom", schwärmt Heidi in der Bildunterschrift von ihrem Liebsten. Er hat die Aufnahme demnach wohl auch geknipst.

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Model

Instagram / heidiklum Heidi Klum im Juli 2021

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihrem Tom

