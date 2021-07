Sie hat den nächsten großen Deal an Land gezogen! Seitdem Leni Klum (17) ganz offiziell in der Öffentlichkeit steht, kann sich die Tochter von Germany's next Topmodel-Jurorin Heidi Klum (48) vor Jobs kaum noch retten. Ob große Cover-Shootings oder Runway-Buchungen auf der Fashion Week – für den Teenager läuft es wie am Schnürchen. Und die Erfolgssträhne reißt wohl auch so schnell nicht ab: Leni ist nun das Werbegesicht einer großen Hairstyler-Marke!

Das verriet die Beauty vor wenigen Tagen ihrer Instagram-Community. Zu einem Clip, in dem sie sich ganz entspannt die Haare föhnt und stylt, schrieb sie: "Ich bin total happy, jetzt ein Teil der ghd-Familie zu sein. Ich hoffe, ihr mögt meinen zerzausten Look – dieser ist mein Favorit!" Tatsächlich ist die 17-Jährige nun das Werbegesicht für die beliebten Styling-Geräte und stellt sich damit an die Seite von Stars wie Fitness-Influencerin Pamela Reif (25) oder Fashion-Bloggerin Chiara Ferragni (34).

Mama Heidi ist bei diesem großen Werbedeal sicherlich tierisch stolz auf ihre Tochter. Schon in einem früheren Interview hatte sie betont, dass Leni für diesen Job wie geschaffen sei. "Sie hat keine Angst vor der Kamera, weil sie mich immer auf die Sets begleitet hat. Das ist eine große Stärke von ihr", hatte sie gegenüber People verraten. Für die 48-Jährige sei es superaufregend, ihrer Leni nun beim Modeln zuzusehen.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und ihre Tochter Leni

Instagram / leniklum Leni Klum, April 2021

Instagram / leniklum Heidi und Leni Klum

