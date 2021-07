Ist Yeliz Koc (27) nun endgültig über Johannes Haller (33) hinweg? Nachdem der Blondschopf einen TV-Korb von der damaligen Bachelorette-Lady Jessica Paszka (31) kassiert hatte, ging er eine Beziehung mit Yeliz ein – die turbulente On-Off-Beziehung ging im vergangenen Jahr dann aber in die Brüche. Daraufhin startete Johannes eine Turbo-Liebe inklusive Baby mit Ex-Flamme Jessi – und auch die Brünette verliebte sich: in Jimi Blue Ochsenknecht (29). Nun machte Yeliz deutlich: Sie hat mit Johannes endgültig abgeschlossen!

In ihrer Instagram-Story teilte die 27-Jährige einen Screenshot von einem Kommentar einer Followerin: Diese vermutete, dass Yeliz noch nicht über Johannes hinweg sei und nur ein Kind bekommen würde, um mit ihrem Ex mitzuhalten – auch Yeliz und Jimi werden nämlich Eltern. Von dieser Theorie hält die Influencerin aber herzlich wenig: "Ach Leute, irgendwann ist doch mal gut. Da empfinde ich ja mehr für Till Adam."

Das will was heißen: Erst kürzlich hatte Yeliz in ihrer Instagram-Story nämlich deutlich gemacht, dass sie Till alles andere als ansprechend findet. "Wer kann den auch nicht mehr sehen?", hatte die werdende Mutter zu einem abgefilmten Clip von dem Reality-TV-Star geschrieben.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Johannes Haller mit ihrer Tochter Hailey-Su Haller im Juli 2021

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

Nicole Kubelka / Future Image/ ActionPress Till Adam bei der Dr.Sindsen-Fashionshow im Juli 2021

