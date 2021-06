Zuckersüßes Bildmaterial von Jessica Paszka (31) und Johannes Haller (33). Vor wenigen Wochen konnten die ehemalige Bachelorette und der Bachelor in Paradise-Star ihre Tochter auf der Welt begrüßen. Immer wieder teilen sie seitdem Updates aus ihrem Elternleben und haben ihren Fans auch schon den ein oder anderen Blick auf die kleine Hailey-Su gewährt. Ein richtiges Familienfoto zu dritt gab es bisher aber noch nicht – das ändert sich jetzt aber: Jessi und Johannes posieren mit ihrem Nachwuchs.

Auf Instagram posten die zwei das erste ganz offizielle Familienfoto – inklusive Baby Hailey. Das Paar steht auf dem professionellen Pic am Strand und während Johannes seiner Liebsten einen Kuss auf die Backe drückt, strahlt diese überglücklich in die Kamera. Das Kind liegt in den Armen seines Papas. Sein Gesicht ist nicht nur durch eine XXL-Blume am Kopf versteckt, sondern auch nach oben gewandt. "Wenn aus Liebe Leben wird. Für immer vereint", schreibt die 31-Jährige zu der Aufnahme.

Obwohl die Fans noch keinen Blick auf das Gesicht der Haller-Paszka-Tochter werfen konnten, haben die stolzen Eltern schon ein paar Details zu ihrem Aussehen verraten: Laut Jessi ist die kleine Maus ihrem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten. "Ich kann euch eins verraten: Hailey ist Johannes so ähnlich, das ist verrückt!", schrieb sie in ihrer Social-Media-Story.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Johannes Haller mit ihrer Tochter

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka auf Ibiza

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka auf Ibiza

