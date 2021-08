Hollywood-Star Julia Roberts (53) und ihr Angetrauter Danny Moder (52) könnten als echtes Traumpaar durchgehen! Am 4. Juli feierten die beiden ihren 19. Hochzeitstag. Viel bekannt ist über die Ehe der beiden nicht. Die Schauspielerin spricht nur selten über ihre Liebe zu dem Kameramann. Scheint ganz so, als genießen die Dreifach-Eltern ihr Glück aber in vollsten Zügen, denn aktuelle Paparazzi-Aufnahmen zeigen: Julia und Danny wirken beinahe wie frisch verliebt.

Am Dienstag wurden die Pretty Woman-Darstellerin und ihr Ehemann in Los Angeles beim abendlichen Spaziergang mit ihrem Hund gesichtet. Wie Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen, führte das Paar diese Pflichtaufgabe mit liebevollem Körperkontakt durch. Hand in Hand schlenderten sie durch die Straßen, während Danny den Vierbeiner an der Leine hatte.

Gemeinsame Bilder des Ehepaares sind eher rar. Zum Hochzeitstag dürfen sich Julias Fans in jedem Jahr aber über einen verliebten Instagram-Beitrag von ihr freuen. Dieses Mal postete sie eine Aufnahme, auf der sie Dannys Hals liebevoll umschlingt. "19 Jahre! Und wir legen gerade erst los", schrieb die 53-Jährige dazu.

SANTIAGO BAEZ/©2005 RAMEY PHOTO Danny Moder und Julia Roberts in New York, 2005

Getty Images Danny Moder und Julia Roberts im Oktober 2013

Instagram / juliaroberts Danny Moder und Julia Roberts

