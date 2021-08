Auf diese Verkündung haben Fans sehnsüchtig gewartet! Bald startet eine neue Runde von Bachelor in Paradise. In der Datingshow suchen Männer und Frauen aus den vorherigen Bachelor- und Bachelorette-Staffeln erneut nach ihrem großen Liebesglück. Kürzlich wurde bekannt, dass Ur-Bachelor Paul Janke (39) in der neuen Staffel in die Rolle des Barkeepers schlüpfen wird. Doch jetzt ist endlich enthüllt, welche Boys und Girls die dritte Staffel von "Bachelor in Paradise" beehren werden!

Mit von der Partie sind laut RTL Denise Hersing (25), Jacqueline Bikmaz und Karina Wagner (25) aus der vergangenen Bachelor-Staffel. Darin buhlten die drei Ladys noch vergeblich um das Herz von Niko Griesert (30). Auch die Ex-Bachelor-Kandidatinnen Denise-Jessica König (28), Roxana Papadie und Samira Klampfl suchen erneut nach ihrem Mister Right im TV. In dem Format taucht auch eine waschechte Bachelorette auf: Die Schweizer Rosenlady Chanelle Wyrsch (25) sucht ebenfalls ihr großes Liebesglück.

Ob sich die Singleladys mit der Auswahl der Boys zufrieden geben? Immerhin dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Zum Beispiel sucht Serkan Yavuz (28) wieder nach einer Herzensdame, er ist damit schon zum zweiten Mal bei "Bachelor in Paradise" dabei. Auch der Drittplatzierte aus Melissa Damilias (25) Bachelorette-Staffel, Ioannis Amanatidis (31), geht im TV bald wieder auf Tuchfühlung. Neben den beiden Männern sind auch Moritz Breuninger (32), Brian Dwyer, Maurice Grube (26), Gustav Masurek (32) und Martin Majchrzak dabei.

Instagram / brian_dwyer9 Brian Dwyer, Ex-"Die Bachelorette"-Kandidat 2018

TVNOW Ioannis, Ex-Bachelorette-Kandidat

Instagram / chanelleofficial_ Chanelle Wyrsch, ehemalige DSDS-Kandidatin

TVNOW Jacqueline Bikmaz, Reality-TV-Kandidatin

