Die nächste Runde geht bald los! Bei Bachelor in Paradise bekommen ehemalige Rosenkavaliere und Ex-Kandidaten von Der Bachelor oder Die Bachelorette eine zweite Chance, die große Liebe zu finden. In der ersten Staffel im Jahr 2018 nahm Paul Janke (39) an der Kuppelshow teil – doch der einstige Bachelor war auch in der zweiten Staffel präsent: Als gut gelaunter Barkeeper versorgte er die durstigen Kehlen mit leckeren Drinks! Jetzt wurde die dritte Staffel des Formats angekündigt – und auch Paul wird wieder mit dabei sein!

Die Fortführung der Show gab der Sender auf Instagram bekannt: "Wir freuen uns riesig über diese neuen Rosen-News: 'Bachelor in Paradise' geht in die dritte Runde!" Und auch Paul grüßte in einer Videobotschaft und freute sich auf seinen Job am Tresen: "Meine Rolle als Barkeeper ist halt schön: Du machst Drinks und bist auch Anlaufstelle." Welche Kandidaten mit ihren kleineren und größeren Sorgen bald zu ihm kommen werden, ist noch unbekannt.

Auch ein Starttermin der neuen Staffel wurde noch nicht mitgeteilt. Paul schürte jedoch schon mal die Vorfreude: "Ich finde, dass 'Bachelor in Paradise' ein tolles Format ist, denn es ist wirklich eine Chance, einen Partner zu finden." Außerdem gefalle ihm, dass die Sendung Stil und Klasse habe, fügte der 39-Jährige hinzu.

Instagram / jankepaul Paul Janke auf Ibiza

Instagram / jankepaul Paul Janke, TV-Star

Instagram / jankepaul Paul Janke

