Wundervolle Neuigkeiten von Dagi Bee (26) und Eugen Kazakov (27)! 2018 gab die YouTuberin dem Kameramann das Jawort. Seitdem warten die Fans der beiden sehnsüchtig darauf, dass die beiden Eltern werden. Am Freitag kündigte die Webbeauty nun ein ganz besonderes Video an. Ihre Community munkelte seitdem, ob Dagi ihre erste Schwangerschaft verkünden wird. Und tatsächlich: Die Blondine und ihr Eugen werden zum ersten Mal Eltern!

In einem kurzen Video auf YouTube teilt Dagi ihren Fans diese Nachricht nun mit. Der Clip beginnt mit dem Wort "Liebe" – geschrieben mit weißer Schrift auf einem schwarzen Hintergrund. Es folgen private Aufnahmen des Paares aus den vergangenen Jahren. Außerdem teilt Dagi private Whats-App-Nachrichten mit ihrem Eugen. Das Highlight folgt am Ende des Clips: Weinend hält die 26-Jährige einen positiven Schwangerschaftstest in den Händen. Auch ein Babybäuchlein ist bei der Netz-Beauty schon zu erkennen.

Nach der Hochzeit betonte Dagi immer wieder, dass Kinder bei ihr und Eugen noch kein Thema seien. In den vergangenen Monaten schien sich das aber geändert zu haben. Anfang des Jahres erzählte sie in einem Video: "Es ist immer besser, ein Ziel im Leben zu haben, damit man weiß, wohin man strebt. Mein einziges Ziel, was ich jetzt noch habe, ist Kinderkriegen."

