Eigentlich hat sich Dagi Bee (26) längst alle Wünsche erfüllt, die sie jemals hatte – nur ein Ziel ist bei dem YouTube-Megastar noch offen! Die Influencerin darf auf ein extrem erfolgreiches Jahr 2020 zurückblicken. Sie gab ihrem Ehemann Eugen Kazakov (26) nicht nur ein zweites Mal in Las Vegas das Jawort, sondern machte sich auch mit einem eigenen Musiklabel selbstständig. Eigentlich führt Dagi schon ihr absolutes Traumleben – doch darin fehlt für sie noch eine gar nicht mal so kleine Kleinigkeit!

Wie jeden Montag beantwortete der Social-Media-Star in seiner Instagram-Story zehn Fragen. Einem Fan brannte es dabei besonders unter den Nägeln, ob sein Idol überhaupt ein Ziel in seinem Leben brauche. Dagis Antwort fiel daraufhin ziemlich überraschend aus: "Es ist immer besser, ein Ziel im Leben zu haben, damit man weiß, wohin man strebt. Mein einziges Ziel, was ich jetzt noch habe, ist Kinderkriegen." Natürlich strebe sie auch weitere Erfolge mit ihren Firmen an, aber: "Etwas, was ich mir aus dem tiefsten Herzen wünsche und was ich gerne einfach irgendwann sein will, ist Mama zu sein", schloss sie ab.

Die Antwort dürfte vor allem deswegen viele Fans überraschen, weil sich Dagi in der Vergangenheit immer wieder tierisch darüber aufregte, wenn ihre Community sie auf eine mögliche Schwangerschaft angesprochen hatte. "Was juckt euch das, sorry, aber es ist immer noch meine Sache, wann ich ein Kind haben möchte und wann nicht. Ich muss gar nichts. Ich bin 25 Jahre alt und ich kann immer noch mit meiner Zeit und mit meinem Körper das machen, was ich will", hatte sie sich im vergangenen März in einem YouTube-Video geärgert.

Instagram / dagibee Dagi Bee und Eugen Kazakov im Juni 2017 in Paris

Instagram / dagibee Dagi Bee, YouTuberin

Instagram / eugenkazakov Eugen Kazakov und Dagi Bee im Oktober 2020

