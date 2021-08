Das Liebesleben von Adele Adkins (33) war zuletzt wieder ein großes Thema in den Medien. Seit der Scheidung von ihrem Mann Simon Konecki ist die Sängerin offiziell Single. Allerdings scheinen Fans nur darauf zu warten, dass sie ihr Herz neu verschenkt. Nachdem sie zuletzt mehrfach bei Dates mit Sportler-Agent Rich Paul (39) gesichtet wurde, wurde den beiden direkt Beziehungspotenzial angedichtet. Aber Adele will sich offenbar noch nicht festlegen...

"Es ist nicht superernst. Aber sie haben eine sehr gute Zeit", beschrieb ein Insider jetzt das Verhältnis der "Someone Like You"-Interpretin zu dem Millionär. Sie hätten einfach viele gemeinsame Freunde und sie habe sehr viel Spaß mit ihm. Ein offizielles Pärchen-Outing ist in den kommenden Wochen also eher nicht zu erwarten. "Sie lebt einfach ihr Leben und es geht ihr großartig", betonte die anonyme Quelle im People-Interview weiter.

Momentan hat nur ein Mann einen festen Platz im Leben der 33-Jährigen – und zwar ihr Sohn Angelo aus der Ehe mit Simon. Das Mutter-Kind-Gespann verbringe einen tollen Sommer in Los Angeles, so der Insider. Neben ihren Mamapflichten konzentriert sich Adele außerdem auf ihre Musikkarriere. Ihre Fans warten schon seit Monaten ungeduldig auf neue Songs.

Getty Images Adele und Rich Paul im Juli 2021

Instagram / adele Adele im August 2020

Getty Images Adele Adkins bei den Grammy Awards 2017

