Tim Kühnel konnte seine Mitstreiter bei Kampf der Realitystars leider nicht von sich überzeugen! Der ehemalige Love Island-Sieger wurde in der zweiten Folge von seinen Konkurrenten Evil Jared Hasselhoff (49) und Andrej Mangold (34) nach Hause geschickt. Auch seine Ex Melina Hoch lässt sich die aktuelle Staffel natürlich nicht entgehen. Promiflash hat bei der Influencerin nachgehakt: Was hält sie von seinem Auftritt in dem Format?

"Man hat ihn ja nicht ganz so oft gesehen", äußerte sich die 24-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Sie glaube, dass Tim in der Sendung im Vergleich zu seinen Mitstreitern womöglich nicht genug Show abgeliefert habe – und genau deshalb von seinen Konkurrenten herausgewählt wurde. "Er ist eher der Liebe und Nette", erklärte Melina ihre Haltung und fügte an: "Und ich weiß nicht, ob das vielleicht zwischen den anderen untergegangen ist."

Nachdem Andrej und Evil ihre Entscheidung verkündet hatten, warf die Moderatorin Cathy Hummels (33) Tim sogar vor, zu wenig Persönlichkeit in dem Format gezeigt zu haben. Diese Ansicht teile die Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidatin aber nicht. Ihrer Meinung nach sei der Student ein herzensguter Mensch. "Er ist halt einfach so", meinte Melina abschließend.

Instagram / timkuehnel Tim Kühnel, 2021 auf Capri

Instagram / melina.hoch Melina Hoch, bekannt aus "Love Island"

Instagram / timkuehnel Tim Kühnel, Sieger von "Love Island" 2020

