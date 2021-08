Ist Katharina Eisenblut etwa schon weitergezogen? Diese Frage stellen sich aktuell viele Fans des DSDS-Sternchens! Der Grund: Nachdem die ehemalige Die Alm-Kandidatin angedeutet hatte, dass es zwischen ihr und ihrem ehemaligen DSDS-Kontrahenten und Flirt Marvin Ventura aus ist, zeigte sie sich jetzt offenbar mit einem anderen Mann – genauer gesagt präsentierte sie sich Händchen haltend mit einem Unbekannten. Unter anderem anhand dieses Postings hat Promiflash Katharinas neue Flamme jetzt vermutlich identifiziert...

Es ist gut möglich, dass es sich dabei um Niko Kronenbitter handelt: Der Hottie ist ein Gründer aus München – und hat süße Nachrichten mit Katharina auf Instagram ausgetauscht! Ganz konkret hat die Sängerin sein jüngstes Posting in den Kommentaren mit einem Herz versehen, und er hat diese Geste erwidert. Doch es gibt noch ein weiteres Indiz: Obendrein sieht man den Unternehmer gleich auf mehreren Fotos offenbar denselben Armreif der Marke Hermes tragen, den Katharinas "Unbekannter" beim Händchen halten trug.

Ob es sich bei dem Münchener wirklich um ihren neuen Freund handelt oder nicht, bleibt abzuwarten – bisher hat Katharina sich noch nicht weiter zu dem Thema geäußert. Doch so oder so sind ein paar ihrer Follower überzeugt, dass sie wieder glücklich vergeben ist: "Du strahlst so! Du musst frisch verliebt sein", kommentierte ein Abonnent ihr jüngstes Posting und bekam dafür viel Zuspruch in Form von Likes.

Instagram / niko.krone Niko Kronenbitter

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut hält Händchen

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Ex-"Die Alm"-Kandidatin

