Hat Katharina Eisenblut ihr Herz etwa neu vergeben? Während ihrer Teilnahme bei DSDS hatte die Sängerin Kandidat Marvin Ventura nicht nur kennen-, sondern auch lieben gelernt. Die beiden machten sich sogar süße Liebesbekundungen im Netz. Seit einiger Zeit befürchten die Fans allerdings, dass es zwischen den Musikern kriselt oder die Beziehung gar zu Ende ist – immerhin machte auch die Beauty Andeutungen, dass einiges passiert sei Jetzt zeigt sich Katharina jedoch Händchen haltend in einem Clip!

In ihrer Instagram-Story macht Katha nun den Anschein, als würde es in Sachen Liebe bei der ehemaligen Die Alm-Teilnehmerin mehr als rund laufen: Während einer kurzen Videosequenz sieht man, wie eine Männerhand auf ihrem Oberschenkel liegt und sich liebevoll in ihre Finger einhakt. Aufmerksamen Followern dürfte bei diesem Anblick aber aufgefallen sein, dass es sich nicht um Katharinas bisherigen Partner Marvin handeln dürfte – dieser trägt an seinem Handgelenk nämlich ein ganz anderes Armband als die männliche Person im Video.

Schwebt Katharina also mit einem anderen Mann auf Wolke sieben? Bisher hat sich die dunkelhaarige Schönheit jedenfalls noch nicht zu den Spekulationen um eine neue Partnerschaft geäußert. Und auch auf Marvins Seite ist es weiterhin still. Bleibt abzuwarten, ob das potenzielle DSDS-Ex-Couple in wenigen Tagen vielleicht schon für neue Indizien sorgt.

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut hält Händchen

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Sängerin

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Marvin Ventura und Katharina Eisenblut

