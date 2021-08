Was hält Stephie Stark (26) eigentlich von der diesjährigen Bachelor in Paradise-Besetzung? Seit vergangenen Sonntag steht der Cast der ehemaligen Bachelor- und Bachelorette-Singles fest: Unter anderem werden Serkan Yavuz (28), Denise Hersing (25), Karina Wagner (25) und Co. auf der Insel ihre große Liebe suchen. Was sagt Ex-Bachelor-Girl Stephie zur Entscheidung ihrer einstigen Show-Konkurrentinnen, erneut vor laufenden Kameras nach ihrem Mister Right zu suchen?

"Ich finde das wirklich klasse, dort ist die Chance, jemanden kennenzulernen, viel höher", stärkte Stephie im Interview mit Promiflash ihren Freundinnen den Rücken. Die Frauen kennen sich bereits durch die gemeinsame Teilnahme an der vergangenen Bachelor-Staffel mit Rosenkavalier Niko Griesert (30). Ohnehin finde die Beauty das Konzept der paradiesischen Datingshow klasse: "Warum nicht ein paar verzweifelte Singles zusammenbringen? Hat ja schon paar mal funktioniert unter ehemaligen Kandidaten."

Besonders die Kritik, "Bachelor in Paradise" sei eine Art "Schrottwichteln" unter den Teilnehmern vorheriger Staffeln der beliebten Datingshow mit den roten Schnittblumen könne Stephie nicht nachvollziehen. "Für mich ist es das ideale Konzept, die Singles an den Mann beziehungsweise an die Frau zu bringen", stellte die Blondine klar.

Stephie Stark, Ex-Bachelor-Kandidatin

Stephie Stark, Ex-Bachelor-Kandidatin

Ex-Bachelor-Kandidatin Stephie Stark

