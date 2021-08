Fiona Erdmann (32) stellt fest, dass die Zeit offenbar wie im Flug vergeht! Im August des vergangenen Jahres wurde das Leben der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin mit einem Ereignis völlig auf den Kopf gestellt: Ihr Söhnchen Leo Luan erblickte das Licht der Welt. Der kleine Mann hält seine Eltern ordentlich auf Trab. Inzwischen ist schon ein ganzes Jahr vergangen und der Wonneproppen darf seinen ersten Geburtstag feiern. Im Netz meldete sich Mama Fiona jetzt mit emotionalen Worten!

"Ich kann es immer noch nicht fassen, dass du gestern vor einem Jahr das Licht der Welt erblickt hast", schrieb Fiona via Instagram zu einem Schnappschuss, der ihren kleinen Schatz freudestrahlend an dessen Ehrentag zeigt. Der dunkelhaarige Junge ist nicht nur ein absolutes Wunschkind – er habe Fionas Erwartungen an das Leben als Mutter vollkommen übertroffen. "Ich liebe dich so unfassbar doll, ich bin so stolz auf dich und jeden Morgen, wenn du wach wirst und mich anschaust, weiß ich, dass du das Beste bist, was mir je passiert ist", schwärmte die Beauty.

Nicht nur die braunen Knopfaugen, das kleine Stupsnäschen, die kräftigen Beinchen und Leos vier klitzekleine Zähnchen haben es Fiona angetan: "Alles, einfach alles an dir ist zum Anbeißen!" Darüber hinaus kann die 32-Jährige die Liebe für ihren Sohn kaum in Worte fassen: "Ich bin so dankbar, deine Mama zu sein!"

