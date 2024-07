"Make Love, Fake Love"-Stars: Xander-Drama war "Affenzirkus"

Mit seiner Teilnahme bei Make Love, Fake Love sorgte Kandidat Xander für eine Menge Drama: Er verliebte sich in die Single-Lady Antonia Hemmer (24), hinterging damit seine damalige Freundin Lisa. Als es mit Antonia jedoch nicht funktionierte, versuchte er es noch einmal mit seiner Ex. Das ging natürlich auch nicht an Teilnehmer Dustin und seiner Partnerin Lisa-Marie vorbei. Aber was sagen die beiden zu dem ganzen Hin und Her? Das verrät das Paar jetzt bei einem exklusiven Promiflash-Interview auf dem mates date "Summer Edition"-Event. "Ich fand das alles einfach nur einen totalen Affenzirkus", betont Lisa-Marie. Sie habe sich schon öffentlich dazu bekannt, dass sie "absolut Team Lisa" sei. Dem stimmt auch ihr Liebster zu. "Ich habe Xander nicht verstanden, also wenn er sagt, er hat sich irgendwie in der Show verliebt und fand die irgendwie gut, ja klasse, aber dann gehe ich doch danach nicht zu meiner Ex-Partnerin zurück", meint Dustin.

Seine Freundin gesteht, den Münchner zu Beginn der Show noch verstanden zu haben, da sie selber wisse, wie schnell man sich in einer Show verlieben könne – das habe sich im Laufe der Zeit aber geändert. "Alles, was danach passiert ist, hat es so unglaubwürdig gemacht. [...] Weil das bedeutet ja dann, so richtige Liebe [zwischen ihm und Antonia] war es dann eben doch nicht, sonst wäre es ja auch danach was geworden. Und dann wieder zur Ex zurückzugehen, heißt, er war ja doch nicht so unglücklich [mit Lisa]. Der weiß einfach nicht, was er will", erklärt Lisa-Marie gegenüber Promiflash, während Dustin anmerkt: "Es ist halt schwierig, wenn man in der Show alles auf Lügen aufbaut und auch über sein Privatleben gar nicht berichtet. Dann kommt natürlich der Schock, wenn man nach Hause kommt."

Mittlerweile hat Xander aber eine neue Frau an seiner Seite, wie er mit einem Beitrag auf Instagram verkündete. Wie schätzen die ehemaligen "Make Love, Fake Love"-Kandidaten die Chancen für diese Romanze ein? "Ich denke, das ist immer verführerisch nach so einer Show, dass viele einen wollen. Aber warum die einen wollen, ist vielleicht oft eine andere Sache. [...] Aber wenn er jetzt sein Glück gefunden hat, dann sei es ihm gegönnt", findet das Paar. Viel mehr können Dustin und seine Liebste nicht dazu sagen, denn Kontakt besteht zwischen den TV-Kollegen nicht. "Ich hab ja mit Xander persönlich gar nichts zu tun. Ich kenne ihn tatsächlich nur durch den Bildschirm, und das reicht mir auch", stellt Lisa-Marie im Gespräch mit Promiflash klar.

RTL / Pervin Inan-Serttas Dustin, Kandidat bei "Make Love, Fake Love"

Instagram / xander_stephinger Xander Stephinger und seine Freundin, Mai 2024

