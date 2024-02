Hat sich "Make Love, Fake Love"-Neuling damit etwa verraten?

Hat er sich jetzt verplappert? Bei Make Love, Fake Love sucht in diesem Jahr Antonia Hemmer (23) ihr großes Liebesglück. Der Clou an der Datingshow: Nicht alle Männer haben ernste Absichten. Hinter einigen der vermeintlichen Singles stecken vergebene Boys! In Folge zwei stößt Kandidat Dustin zur Truppe hinzu und hinterlässt bei der Blondine einen äußerst positiven Eindruck. Hat er sich diese Sympathie jetzt verspielt?

Die Single-Lady und Dustin plaudern über ihre vorherigen Beziehungen und übers Dating. Auf die Frage, welche Datingapps er schon zur Liebessuche verwendet habe, entgegnet der 28-Jährige: "Ich habe mal Bumble probiert, aber das hat mir gar nicht gefallen. Da dachte ich 'Okay, die Frauen alle anschreiben, da habe ich gar nicht die Muße zu'." Antonia reagiert stutzig: "Nee, warte mal! Bei Bumble ist es so, dass die Frauen einen anschreiben müssen!" Huch, hat sich Dustin damit etwa als vergeben geoutet und ins Aus geschossen?

Der Kölner gibt sich selbstsicher: "Es ist der erste Tag, da kann so ein Versprecher mal passieren. Ich glaube nicht, dass mir das noch zum Verhängnis wird." Ob Antonia das auch so sieht, bleibt abzuwarten. Einige Fans trauen Dustin zumindest nicht: Bereits bei Bekanntgabe der Kandidaten wurde er verdächtigt, in Wirklichkeit vergeben zu sein.

RTL / Pervin Inan-Serttas Dustin, Kandidat bei "Make Love, Fake Love"

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer

Promiflash Lisa-Marie Sauer und Dustin

