Herzogin Meghan (40) lässt sich feiern! Die ehemalige Schauspielerin ist am heutigen Mittwoch 40 Jahre alt geworden. Zu diesem besonderen Anlass soll die Frau von Prinz Harry (36) eine große Sause mit 65 Gästen veranstalten. Da das Paar seit März 2020 in den USA lebt, wird seine königliche Verwandtschaft bei der Party wahrscheinlich nicht anwesend sein. Trotzdem sandte die Queen (95) natürlich ein paar Geburtstagsgrüße an Meghan!

Auf seinem offiziellen Twitter-Account teilte der britische Königspalast eine ganze Reihe von Schnappschüssen, auf denen die Monarchin mit der 40-Jährigen zu sehen ist. Ein Bild von Meghans Sohn Archie Harrison (2) durfte dabei natürlich auch nicht fehlen! "Ich wünsche der Herzogin von Sussex alles Gute zu ihrem heutigen Geburtstag", ließ die Monarchin verlauten und versah den Post zusätzlich noch mit einem Luftballon-Emoji.

Auch sonst wurde die ehemalige Suits-Darstellerin zu ihrem Ehrentag von der Königsfamilie mit zahlreichen Glückwünschen überhäuft: Prinz William (39) und Herzogin Kate (39) gratulierten ihrer Schwägerin ebenfalls im Netz. Auf seinem Instagram-Account postete das Paar ein Porträtfoto von Meghan, auf dem sie in die Kamera strahlt. "Wir wünschen der Herzogin von Sussex einen glücklichen 40. Geburtstag", notierten die Briten darunter.

