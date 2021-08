Herzogin Meghan (39) startet bald in ein neues Lebensalter! Vor wenigen Wochen bekam die Ehefrau von Prinz Harry (36) ihr zweites Kind. Ihre Tochter Lilibet Diana kam auf die Welt. Die Familienzeit genießt das Paar mit seinem Nachwuchs in ihrem Anwesen in Santa Barbara, Kalifornien. Doch in der Villa wird nicht nur gespielt und gewickelt, sondern auch bald eine große Fete veranstaltet, denn Meghan wird 40. Jahre alt. Jetzt wurde bekannt: Die royale Lady soll sogar Oprah Winfreys (67) Partyplaner für ihren Geburtstag organisiert haben!

Wie The Mirror berichtet, plane Meghan für ihren Geburtstag am 4. August eine Feier mit 65 Gästen. Damit die Party auch reibungslos verläuft, engagierte die Schauspielerin den bekannten Partyorganisator Colin Cowie. Colin richtete bereits Veranstaltungen für Superstars wie Jennifer Aniston (52), Tom Cruise (59) and Kim Kardashian (40) aus. Vor allem soll Meghan bei ihrem Geburtstag wichtig sein, dass das Event unter den aktuellen Hygienevorschriften stattfindet.

Doch eines ist wohl sicher: Colin wird für Meghan keine kleine Gartenparty ausrichten. Denn der Partyplaner ist für seine Extravaganz bekannt. So sollen Meghans Gäste laut The Mirror zum Beispiel mit Weinen und Speisen aus der Region verwöhnt werden.

Getty Images Oprah Winfrey, 2019

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Australien, 2018

Getty Images Herzogin Meghan im Jahr 2018

