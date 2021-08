Axel Schulz (52) ist wieder im absoluten Liebesglück! Erst vor wenigen Tagen überraschte der ehemalige Boxer seine Fans mit traurigen Neuigkeiten: Nach 15 Jahren Ehe gehen der Sportler und seine Frau Patricia wieder getrennte Wege. Immer wieder habe es in der Vergangenheit Streitigkeiten über Kleinigkeiten gegeben. Von Liebeskummer fehlt bei dem TV-Star aber jede Spur: Axel ist schon jetzt wieder in festen Händen!

Im Interview mit Bunte sorgte Axel jetzt für erfreuliche Nachrichten. Er hat wieder eine neue Frau an seiner Seite: "Wir sind in der Kennenlernphase, aber es ist nicht total fest." Zwar könne man zum jetzigen Zeitpunkt also noch nicht von einer Beziehung sprechen, doch das Duo sei offenbar auf einem guten Weg. "Ich suche eine feste Verbindung. Rumludern ist nicht mein Ding", stellte Axel klar.

Auch seiner Ex Patricia wünsche die ehemalige Legende im Ring nur das Beste und einen neuen Partner. Auf die Trennung der beiden soll jedoch keine Scheidung folgen, wie Axel im Gespräch zu verstehen gibt: "Ich bin selbst Scheidungskind. Und der zweite Mann meiner Mutter war ätzend, ein Vollidiot!"

