Fame-Fighting-Training überzeugt Profi Axel Schulz nicht!

Wenn sich einer mit Boxen auskennt, dann ist es wohl Axel Schulz (55). Doch die Trainingsmethoden der Realitystars, die in wenigen Stunden bei Fame Fighting Challenger antreten, scheinen den einstigen Profiboxer nicht so recht zu überzeugen. Vor allem Jakub Merlan-Jarecki (28), der sich beim Training auf den Bauch schlagen lässt, macht für Axel einiges falsch. "Es ist auf keinen Fall gesund. Da zieht sich die Leber zusammen. In dem Rhythmus, wie er es macht, ist es Quatsch, weil er weiß ja genau, wann es kommt. Wettkampf ist eine ganz andere Situation", stellt der Sportler gegenüber Bild fest. Jakubs Liegestütze seien aber stark. Auch Jessi Accits Sit-ups, während ihr Trainer mit einer zusammengerollten Matte dazwischen schlägt, hält Axel für "Faxen". "Das ist natürlich viel Show. Ich glaube nicht, dass er ihr mit dem Ding am Ende ins Gesicht haut", meint Axel.

Wer hingegen Lob bekommt, ist Germany Shore-Star Bobby Chamberz – auch wenn der sein Training kurzerhand zur großen Show macht: Statt im Studio trainiert er lieber auf der Kölner Domplatte und bezieht auch Passanten mit ein. Die Bewegungen des Realitystars scheinen Axel aber zu gefallen: "Das sieht gut aus!" Doch der 55-Jährige sieht noch ein ganz anderes Problem, das fast jeder der diesjährigen Kandidaten mit sich zu tragen scheint: die Wut auf den Kontrahenten. Denn bei Fame Fighting werden auch nicht beigelegte Streits ausgetragen. "Wut ist immer ein schlechter Berater, weil du dann blind wirst. Du musst da schon relativ gelassen und berechnend sein", erklärt der ehemalige Deutsche Meister im Schwergewicht.

Dass unter den Kandidaten dicke Luft herrscht, wurde schon bei der Pressekonferenz klar. Vor allem zwischen Laura Peuker und Sima Milena eskalierte die Situation. Auslöser war ein Video, das Sima auf YouTube veröffentlichte. Darin meinte ihr Trainer provokant in die Kamera: "Wir hauen dich behindert!" Zu viel für Laura. Kurz danach machte die ehemalige Temptation Island-Verführerin ihrer Gegnerin ebenfalls eine Ansage: "Ich mag diese Ausdrücke eigentlich nicht. Aber jetzt kille ich die!" Dieser Kampf wird mit Sicherheit nicht ohne Wut ausgetragen.

Instagram / jakubmerlanjarecki Jakub Jarecki, Fußballer

Instagram / laura__pkr Laura Pkr, ehemalige "Temptation Island"-Verführerin

