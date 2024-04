Das hält Ex-Boxer Axel Schulz von Fame Fighting Challenger!

Der Boxsport scheint ein Revival in der Öffentlichkeit zu feiern – für dieses Jahr sind gleich mehrere Events angekündigt, bei denen Promis in den Ring steigen. Was hält Axel Schulz (55) davon? Beim Auftakt der World Burger Tour im Hard Rock Café Berlin hat Promiflash bei dem Ex-Boxer nachgefragt. "Also, ich finde das generell sehr, sehr gut. Ich finde es toll, dass das Boxen wieder ein bisschen in den Mittelpunkt gerückt wird", freut er sich. Besonders die zweite Runde von Fame Fighting und dessen Ableger Fame Fighting Challenger gefällt Axel – hier treten Realitystars und Influencer gegeneinander an.

Bereits im vergangenen Jahr lieferten sich TV-Bekanntheiten wie Luigi Birofio (24), Aleks Petrovic (33) und Can Kaplan einen erbitterten Kampf. Bei Fame Fighting Challenger im Mai soll entschieden werden, wer sich für den nächsten großen Kampf im November qualifiziert. Bislang wurden Jakub Merlan-Jarecki (28), Bocc Özsu, Leon Legat und Bobby Chamberz angekündigt, sowie Lena Schiwiora (27) und das Love Island-Girl Evi (29). Was die Realitystars erwartet, ist jedoch kein Zuckerschlecken. "Ich glaube, das ist einfach eine riesige Herausforderung für jeden, der bei dem Boxtraining ist. Du bewegst wirklich jeden Muskel und da lernst du dich wirklich kennen", erklärt Axel gegenüber Promiflash.

Auch von dem großen Comeback von Stefan Raab (57) ist er ein Fan. Am 1. April verkündete der Entertainer mit einem lustigen Clip in den sozialen Medien, er werde im kommenden Herbst für einen Boxkampf mit der ehemaligen Box-Weltmeisterin Regina Halmich (47) zurückkehren. "Also, ich glaube, besser hätte er das nicht machen können", lobt Axel im Interview mit Promiflash. Aber ob Stefan auch eine Chance auf den Sieg hat? Da hat der einstige deutsche Meister Zweifel: "Ich glaube nicht, dass Stefan gewinnen kann, weil Regina sehr, sehr ehrgeizig und schnell ist und eben auch ein Profi."

Getty Images Axel Schulz im Jahr 2013

Gulotta, Francesco Axel Schulz, Dariusz Michalczewski und Ulli Wegner in München

