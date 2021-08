Fetty Wap (30) spricht nun erstmals über seine tote Tochter Lauren Maxwell. Es ist gerade erst ein paar Tage her, dass die Ex des Rappers und Mutter seines Töchterchens bestätigte: Ihr Kind ist im Alter von gerade einmal vier Jahren verstorben. Die Todesursache ist bis dato noch unbekannt. Nach seinem tragischen Verlust wendete sich der "Trap Queen"-Interpret nun mit einer Bitte an seine Fans.

Während eines Instagram-Livestreams am Montag rief er seine Webcommunity dazu auf, seinem kleinen Mädchen gemeinsam mit ihm Tribut zu zollen. Nachdem er ein Foto von Lauren küsste, erzählte er von seinem Gesuch: "Könnt ihr mir einen Gefallen tun? Postet alle einfach Schmetterlinge. Lauter Schmetterlinge. [Sie] liebte Schmetterlinge. Wenn ihr das tun könntet, würde mir das sehr viel bedeuten", hielt der 30-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Willie Junior Maxwell II heißt, seine Follower an.

Seine 6,9 Millionen Abonnenten erfüllten ihm nur zu gerne diesen Wunsch und teilten nicht nur während des Livestreams eifrig Schmetterling-Emojis, sondern überhäuften auch Fetty Waps Insta-Beiträge mit den Faltern. Zusätzlich drückten einige User ihr Beileid in Kommentaren aus. So schrieben zwei Nutzer: "Dein Verlust tut mir unendlich leid. Möge ihre Seele in Frieden ruhen" oder "Lauren tanzt jetzt im Himmel und schaut auf dich herunter. Mach sie stolz".

Instagram / fettywap1738 Fetty Wap mit seinen Kindern und Twyshon Depew

BFA/ActionPress Fetty Wap während seiner "Igniting The Fyre"-Tour im Februar 2018

Getty Images Fetty Wap bei einem Konzert in NYC im Januar 2018

