Wegen Drogenhandels: Fetty Wap muss sechs Jahre in Gefängnis

Das Urteil ist gefallen! Fetty Wap (31) hatte in den vergangenen Monaten immer wieder für Negativschlagzeilen gesorgt. Im Oktober 2021 war der Rapper wegen des Verdachts auf Drogenhandel festgenommen worden. Im August 2022 stand dann der Gerichtsprozess an – in dem sich der "Trap Queen"-Interpret sogar selbst für schuldig bekannte. Und jetzt ist das Urteil gefallen: Fetty Wap muss ins Gefängnis!

Dem Musiker, der mit bürgerlichem Namen Junior Maxwell II. heißt, drohte eine Gefängnisstrafe von mindestens fünf Jahren. Letztendlich wurde Fetty Wap zu einer sechsjährigen Haftstrafe verurteilt, wie The Standard berichtet. "Mein Egoismus und mein Stolz haben mich heute in diese Lage gebracht", erklärt er dem Richter und entschuldigt sich für sein Verhalten.

Laut TMZ soll der 31-Jährige vor Gericht bestätigt haben, dass die Vorwürfe, die gegen ihn erhoben wurden, tatsächlich stimmen. Unter anderem habe er mit Drogen wie Kokain, Heroin und Fentanyl gehandelt. Auch seine beiden Mitangeklagten bekannten sich selbst für schuldig.

