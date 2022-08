Wegen Drogenhandel: Rapper Fetty Wap muss ins Gefängnis!

Fetty Wap (31) muss hinter Gitter! Der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Junior Maxwell II. heißt, sorgte in den vergangenen Monaten immer wieder für negative Schlagzeilen. Im Oktober 2021 wurde er wegen des Verdachts auf Drogenhandel festgenommen. Der Musiker kam zwar kurzzeitig auf Kaution wieder frei, doch am Montag stand jetzt der Gerichtsprozess an. Während der Verhandlung bekannte sich Fetty Wap nun schuldig!

Das berichtet nun TMZ. Vor Gericht soll der 31-Jährige nun ausgesagt haben, dass die Vorwürfe gegen ihn tatsächlich stimmen. Er habe unter anderem mit Betäubungsmitteln wie Kokain, Heroin und Fentanyl gehandelt. Wie ein Vertreter der US-Staatsanwaltschaft dem Magazin mitteilte, droht Fetty Wap deshalb nun eine Mindeststrafe von insgesamt fünf Jahren Haft. Zwei seiner Mitangeklagten bekannten sich außerdem ebenfalls schuldig.

Tatsächlich laufen sogar noch weitere Verfahren gegen den "Trap Queen"-Interpreten. Im Dezember 2021 soll er laut Informationen von TMZ während eines FaceTime-Anrufs mit einer Schusswaffe in die Kamera gewunken und seinen Gesprächspartner bedroht haben. Bislang steht ein Urteil in diesem Fall aber noch aus.

Anzeige

Getty Images Fetty Wap im Juli 2022 in Miami Beach

Anzeige

Instagram / fettywap1738 Fetty Wap im Juli 2022

Anzeige

Instagram / fettywap1738 Fetty Wap, Rapper

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de