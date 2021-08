Für Fetty Wap (30) bricht eine Welt zusammen. Der Rapper hat eine ziemlich große Familie: Insgesamt hat der US-Amerikaner mindestens sieben Kinder von sechs verschiedenen Frauen. Eins davon ist seine Tochter Lauren. Allerdings machten bereits im vergangenen Monat Gerüchte die Runde, dass die Kleine verstorben sein soll – nun bestätigte Turquoise Miami, Laurens Mutter, den tragischen Verlust: Lauren ist im Alter von nur vier Jahren von uns gegangen.

Auf ihrem Instagram-Profil schaffte Turquoise traurige Gewissheit. Die Beauty teilte ein Video, auf dem Lauren in einem Pool planscht – in der Betitelung des Clips nahm sie Abschied von ihrer Tochter. "Das ist meine tolle, wunderschöne, lustige, dynamische, liebevolle, talentierte, kluge und eigensinnige Meerjungfrauen-Prinzessin", schrieb die Influencerin. Daraufhin forderte sie ihre Fans auf, liebevolle Worte für Lauren in die Kommentare zu posten – "weil man sagt, dass Seelen die Liebe spüren können."

Die Todesursache ist bislang noch nicht bekanntgegeben worden. Fetty Wap selbst äußerte sich noch nicht zu diesem schrecklichen Umstand – im vergangenen Monat hatte er der Vierjährigen aber rührende Worte im Netz gewidmet, woraufhin einige Fans bereits vermuteten, dass etwas nicht stimmt.

Fetty Wap im August 2019

Fetty Wap auf der New York Fashion Week im Februar 2017

Rapper Fetty Wap

