Jessica Paszka (31) arbeitet momentan fleißig an ihrem Körper. Vor wenigen Monaten wurden die ehemalige Bachelorette und ihr Verlobter Johannes Haller (33) zum ersten Mal Eltern. Nach der Geburt hat die frischgebackene Mutter schnell den Entschluss gefasst, mithilfe von Sport zurück zu ihrer alten Form zu kommen. Wie wohl sie sich dadurch in ihrer Haut fühlt, macht die Influencerin nun mit einem neuen Schnappschuss deutlich.

Strahlend posiert Jessi auf ihrem neuesten Instagram-Foto und präsentiert ihren After-Baby-Body in einem hautengen Kleid. "Ich bin glücklich. Ich trainiere fast täglich und ich liebe es", schreibt sie zu dem Post. Johannes ist ebenfalls begeistert, dass sie sich in den vergangenen Wochen regelmäßig in ihr Sportoutfit geschmissen hat: "Ich liebe unser neues gemeinsames Hobby", kommentiert er die Aufnahme seiner Liebsten.

Vor einigen Tagen gab Jessi ihren Followern sogar ein Gewichtsupdate. "Wie ihr wisst, habe ich mich beim Frauenarzt gewogen – der letzte Stand in der Schwangerschaft war 86 Kilo", erklärte sie. Mittlerweile habe sie allerdings davon wieder 14 Kilogramm abgenommen. "Ich hätte niemals gedacht, dass das doch so schnell geht!", gab sie sich überrascht.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Johannes Haller mit ihrer Tochter Hailey-Su Haller im Juli 2021

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, ehemalige Bachelorette

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im April 2021

