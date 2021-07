Jessica Paszka (31) gibt ihren Fans ein Body-Update! Vor rund zwei Monaten hat sich das Leben der Ex-Bachelorette für immer verändert: Sie hat gemeinsam mit ihrem Verlobten Johannes Haller (33) ihr erstes gemeinsames Kind bekommen! Die kleine Hailey-Su ist der ganze Stolz der Mama. Doch die Schwangerschaft hat ihre Spuren an Jessicas Körper hinterlassen: Sie hat rund 28 Kilogramm zugenommen. Aber die Babypfunde sollte sie nicht lange behalten: Seit der Geburt hat Jessi schon richtig viel abgenommen!

In ihrer Instagram-Story berichtet die Influencerin jetzt: "Heute Morgen habe ich eine Waage hier im Haus gefunden. Wie ihr wisst, habe ich mich beim Frauenarzt gewogen – der letzte Stand in der Schwangerschaft war 86 Kilo. Wollt ihr wissen, was ich jetzt wiege? Ich wiege jetzt 72 Kilo. Also sind bereits 14 Kilo runter." Jessi ist selbst total erstaunt von diesem Ergebnis: "Ich hätte niemals gedacht, dass das doch so schnell geht!" Abschließend staunt sie: "Ich finde, es ist echt der Wahnsinn, was der Körper so geschafft hat in der kurzen Zeit."

Doch wie hat Jessi es angestellt, so schnell so viel abzunehmen? "Seit circa drei Wochen achte ich auf meine Ernährung und habe ein paar Tipps und Tricks angewendet, die bei mir immer schon funktioniert haben", erzählt die 31-Jährige. Außerdem treibt sie aktuell ja auch sehr fleißig Sport, wie ihre Follower wissen. Die Webbeauty postet täglich Videos von ihren morgendlichen Work-outs.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Ex-Bachelorette

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im April 2021

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka auf Ibiza

