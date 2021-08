Christine Neubauer (59) war in großer Sorge! Die Schauspielerin leidet seit etwa vier Jahren an Morbus Bechterew. Erst vor Kurzem war sie zur Kur in einer Rehaklinik, um die Rheuma-Krankheit behandeln zu lassen. Ihr geht es so weit aber gut – stattdessen musste ihr Verlobter José Campos im Zusammenhang mit ihrer Gesundheitsreise eine schlimme Erfahrung machen: Der Produzent hat seine Liebste in der Klinik besucht und wurde auf der Rückfahrt vom Hochwasser überrascht!

Im Bunte-Interview verriet Christine, dass José bei schlechter Sicht in einer unübersichtlichen Senke anderen Autos hinterhergefahren sei. Dort hatte sich schon zuvor viel Wasser gesammelt. Nachdem von den Bergen noch mehr Wasser, Schlamm und Dreck geflossen waren, gaben jedoch die Gullis nach, sodass die Straße komplett überflutet wurde. "Fahrzeuge gerieten ins Schlingern und von allen Seiten drang Wasser in die Autos. Dann geriet alles außer Kontrolle. José stand total unter Schock, griff nach unserem Gismo und kletterte in Todesangst durch das Fenster, das sich zum Glück noch öffnen ließ, auf das Dach unseres Autos", erklärte die 59-Jährige genauer.

Christine selbst erfuhr von dem Ganzen erst, nachdem das Auto aus dem Wasser gezogen worden war und ihr Liebster sich in Sicherheit befand. Da sich José bis dahin nicht bei ihr gemeldet hatte, hatte sich die Münchnerin bereits große Sorgen gemacht: "Ich habe stundenlang versucht, ihn zu erreichen. [...] Schreckliche Bilder schossen mir durch den Kopf." Nun sei sie jedoch erleichtert, dass er wohlauf ist.

Getty Images José Campos und Christine Neubauer, 2018

Getty Images Christine Neubauer, Schauspielerin

ActionPress Christine Neubauer und José Campos im Februar 2020 in Berlin

