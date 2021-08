Geht Eric Sindermann (33) bei Promi Big Brother auf Flirtkurs? Der Modedesigner hat sich zuletzt ganz besonders auf die Suche nach seiner Mrs. Right konzentriert. Bei seiner Ex on the Beach-Teilnahme konnte er aber weder seine Verflossene Tara Tabitha (28) noch eine andere Strandschönheit erobern. Jetzt geht es für Dr.Sindsen in den Promi Big Brother-Container. Hofft er dort ebenfalls auf die große Liebe oder kommt eine Beziehung mit einer Promilady gar nicht infrage? Im Gespräch mit Promiflash hat Eric das ausgeplaudert...

Bei seiner Fashionshow in Berlin hatte Promiflash bereits bei dem ehemaligen Handballer nachgefragt, ob eine Frau aus dem öffentlichen Leben besser in seinen Alltag passt als eine unbekannte Partnerin. "Ich habe immer gesagt, ja – aber ich muss ehrlich sagen: Ich stehe nicht so mega auf Frauen aus der Öffentlichkeit", plauderte er aus dem Nähkästchen. Das habe vor allem den Grund, dass zu Hause nur noch Instagram, YouTube und TV-Shows eine Rolle spielen. "Du kommst gar nicht mehr runter. Deswegen denke ich eher, ich würde mir jemanden aus dem normalen Leben wünschen", betonte der 33-Jährige.

Im Hinterkopf hat Eric sowieso noch einen ganz anderen Gedanken: Er fürchtet sich nämlich vor einer öffentlichen Schlammschlacht. "Eine Frau aus dem Reality-TV, wenn die richtig böse ist, dann packt die alles aus: Sexleben und alles", mutmaßte er.

Anzeige

Sat.1 / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohner Eric Sindermann

Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image/ ActionPress Eric Sindermann bekannt als Dr.Sindsen bei seiner Fashionshow

Anzeige

Ex On The Beach, TV NOW Eric Sindermann, "Ex on the Beach"-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de