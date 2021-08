Das Warten hat ein Ende! Nach wochenlangen Spekulationen über Promis, die möglicherweise bei der diesjährigen Promi Big Brother-Staffel teilnehmen könnten, wird das Geheimnis endlich gelüftet. Sat.1 lässt die Fans der populären TV-Show nicht länger zappeln und gibt endlich die ersten Kandidatinnen und Kandidaten bekannt. Diese acht TV-Bekanntheiten werden ab dem 6. August bei Promi Big Brother täglich für Unterhaltung sorgen!

Jüngste Spekulationen brachten Ina Aogo (32) in Verbindung mit der Fernsehshow. Nun ist es bestätigt: Die Spielerfrau begibt sich tatsächlich in den TV-Knast! Sie zieht allerdings nicht alleine in den Container, sondern bekommt Gesellschaft von Der Bachelor-Finalistin Michelle "Mimi" Gwozdz. Die beiden Damen kriegen noch Unterstützung von dem erfahrenen Realitystar Melanie Müller (33). Ebenfalls vom großen Bruder beobachtet wird die ZDF-Lottofee Heike Mauerer.

Männliche WG-Mitbewohner bekommen die Ladies von Bachelor in Paradise-Kandidat Rafi Rachek (31) – über seine Teilnahme wurde übrigens auch schon im Vorfeld gemunkelt! Neben Rafi ist auch der beliebte TV-Bauer Uwe Abel (51), der mit seiner Liebsten Iris (53) 2018 Das Sommerhaus der Stars gewann, ein Teil des "Promi Big Brother"-Casts. Der Ex on the Beach-Teilnehmer Eric Sindermann (33) und Astro TV-Hellseher Daniel Kreibich ergänzen schließlich die illustre Promi-Runde.

