Haben Melina Hoch und Tommy Pedroni noch eine Zukunft? Bei Are You The One – Reality Stars in Love lernen sich die beiden TV-Bekanntheit gerade erst kennen. Ihre Kennenlernen wird aber jüngst von Tommy Ex on the Beach-Flirt Vanessa Mariposa überschattet, die gerade in die Villa einzog. Tommy hatte Melina nämlich erzählt, er und die Blondine hatten sich nur geküsst, obwohl zwischen den beiden deutlich mehr gelaufen war. Hat sich der Franzose durch diese Lüge nun die Chancen bei Melina komplett verspielt?

Eigentlich hatte die ehemalige Love Island-Beauty vorgehabt, der ganzen Sache mit Tommy noch eine Chance zu geben und zu sehen, ob es funktioniert. Nach einem Gespräch mit Vanessa sieht ihre Meinung aber ganz anders aus. "Gestern hat er sich halt entschuldigt, für das, was er gemacht hat, aber ich finde das einfach falsch, wenn du hier drin bist und wieder ein Spiel spielst, obwohl du draußen jemanden hast", meinte Vanessa zu Melina.

Tatsächlich hatte Tommy bei "Ex on the Beach" eine Liaison mit der Beauty angefangen, sie aber sofort fallen gelassen, als sein Ex-Flirt Sandra wieder aufgetaucht war. "Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist das Thema mit Tommy und mir Geschichte", erklärte Melina niedergeschlagen. Die beiden hätten zwar in manchen Dingen andere Ansichten, dennoch bedeute es nicht, dass sie kein Perfect Match seien.

Anzeige

Instagram / melina.hoch Melina Hoch im Juni 2021

Anzeige

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, Influencerin

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich Tommy Pedroni, Kandidat bei "Are You The One – Reality Stars in Love" 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de