Hat sich Tommy Pedroni etwa schon wieder für eine andere Frau entschieden? Eigentlich stand für den ehemaligen Ex on the Beach-Kandidaten bei Are You The One – Reality Stars in Love kurz nach seinem Einzug schon beinahe fest: Single-Dame Melina Hoch ist sein Perfect Match. Nach einem Kennenlernen sah es in der vergangenen Folge der Kuppelshow dann aber nicht aus – immerhin schlief Tommy plötzlich neben Teilnehmerin Jacqueline Siemsen. Promiflash hat nachgehakt!

Eigentlich wollte Tommy nur früh zu Bett gehen, doch an seinem gewöhnlichen Schlafplatz sei noch das Licht an gewesen, deshalb entschied sich der Sunnyboy, ins andere Schlafzimmer zu wechseln. "Das einzige freie Bett war neben Jacky", erklärte Tommy gegenüber Promiflash. Doch Melina müsse sich keine Sorgen machen: "Nichts ist mit ihr passiert. Wir haben einfach nur gelacht und geredet!" Melina mit dieser Aktion gar eifersüchtig zu machen, habe Tommy erst recht nicht gewollt, wie er erklärte: "Ich mache solche kleinen Spielchen nicht, wenn ich an jemandem interessiert bin."

Melina ging aber dennoch erst mal auf Abstand und ignorierte sämtliche Gespräche mit Tommy. Doch das hielt den 26-Jährigen nicht davon ab, die Nähe der Brünetten zu suchen. "Ich hätte in keinem Moment aufgegeben, weil ich wusste, dass Melina mich gern mag, obwohl sie ein bisschen zurückhaltend war am Anfang", erklärte Tommy seinen Jagdinstinkt.

TVNOW / Markus Hertrich Jacqueline Siemsen, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin

TVNOW / Markus Hertrich Melina Hoch, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin

TVNOW Tommy, "Ex on the Beach"-Kandidat

