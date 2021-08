Wie stehen Yeliz Koc (27) und Jimi Blue Ochsenknecht (29) momentan zueinander? Eigentlich fieberten die beiden in den vergangenen Monaten auf die Geburt ihrer gemeinsamen Tochter hin. Doch dann machten plötzlich Trennungsgerüchte die Runde – unter anderem, weil die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin fast alle gemeinsamen Fotos gelöscht hat. Doch zuletzt gab es auf Instagram gleich mehrere Hinweise, dass zwischen den werdenden Eltern alles in bester Ordnung ist...

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de