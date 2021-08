Alles aus zwischen Lola Weippert (25) und Florian Miesen! Die einstigen Turteltauben hatte sich im Januar 2019 durch ein Radio-Gewinnspiel kennen und schließlich lieben gelernt. Die in Rottweil geborene Schönheit hatte auf Sendung ein Blind Date mit anschließender Hochzeit in Las Vegas verlost, die ihr späterer Partner gewann. Schnell soll es dann zwischen den beiden gefunkt haben. Nun, zwei Jahre später, hat sich das Paar getrennt.

Wie Lolas Managerin gegenüber Promiflash bestätigte, ist die Beziehung der ehemaligen Let's Dance-Teilnehmerin und ihres Partners tatsächlich vor Kurzem in die Brüche gegangen. Darüber hinaus wolle man sich jedoch nicht zu den Hintergründen der Trennung äußern, hieß es weiter. Offensichtlich gehen die TV-Persönlichkeit und der 26-Jährige jedoch bereits seit einigen Monaten getrennte Wege, denn das letzte gemeinsame Bild auf Lolas Instagram-Account stammt bereits aus dem Mai.

Noch im Februar dieses Jahres hatte die Moderatorin in einem Interview mit Bild nur so von ihrem Partner geschwärmt. "Mein erster Gedanke, als ich Flo gesehen habe, war: Das ist er", hatte die 25-Jährige erklärt und versichert, dass sie sich auf Anhieb super verstanden hätten. "Den ersten Kuss gab’s geplant bei unserer Fake-Hochzeit. Der zweite Kuss war nach der beruflichen Reise beim privaten zweiten Treffen in Köln", hatte Lola der Zeitung verraten.

Instagram / lolaweippert Lola Weippert mit ihrem Flo

Instagram / lolaweippert Lola Weippert mit ihrem Flo

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Moderatorin

