In der Vergangenheit hatte Meike Emonts in Kuppelshows kein Glück: Im Jahr 2018 hatte die Kölnerin beispielsweise um das Herz des Bachelors Daniel Völz (36) gekämpft – in der aktuellen Beauty & The Nerd-Staffel nimmt sie sich jetzt Letzeren an. Aber kann sich Meike theoretisch auch vorstellen, sich in einen der "Beauty & The Nerd"-Junggesellen zu vergucken? Promiflash hat bei der Influencerin nachgefragt...

Im Promiflash-Interview stellte Meike klar, dass das für sie nicht das Ziel ihrer Teilnahme sei. "Ich habe mir vorher nicht vorgestellt, mich in der Sendung zu verlieben – das war jedenfalls nicht das Ziel", betonte die 29-Jährige und hob hervor: "Ich glaube, dafür sind die Teilnehmer auch einfach zu unterschiedlich." Und auch zu viel körperliche Nähe wolle sie auf Zypern nicht zulassen – bei Kuss-Challenges gäbe es für sie eine klare Grenze: "Kuss auf die Backe oder den Mund ja, aber niemals mit Zunge!"

Und was sagt eigentlich Meikes Ex Marcus Muth zu ihrer "Beauty & The Nerd"-Teilnahme? Das Ex-Paar hatte kürzlich gemeinsam an Temptation Island teilgenommen – jetzt ist die Brünette allein in einer Singleshow. "Ich bin mir zu 1000 Prozent sicher, dass Marcus sich das nicht anschauen wird", vermutete Meike.

Instagram / meike_emonts Meike Emonts, ehemalige "Der Bachelor"-Kandidatin

Instagram / meike_emonts Meike Emonts im Mai 2021

TVNOW Meike Emonts und Marcus Muth, "Temptation Island"-Pärchen 2021

