Wie werden sich die Temptation Island-Kandidaten schlagen? Auch in dieser Staffel sind vier mutige Paare dazu bereit, sich dem Treuetest der Extraklasse zu stellen: Schon in den ersten Folgen des Fremdflirt-Formats ließen es einige Kandidaten ordentlich krachen. Insbesondere die vergebenen Männer Yasin Mohamed und Fabio De Pasquale haben nichts anbrennen lassen und sind den Verführerinnen schon ein wenig nähergekommen. Die Ex-Kandidatin Christina Dimitriou (29) und ihr Partner Aleksandar Petrovic (30) haben die Couples im Interview mit Promiflash näher inspiziert – und verraten, wer ihrer Meinung nach den Versuchungen standhalten wird. So hat Aleks beispielsweise große Bedenken, was Fabio und Marlisas Beziehung angeht: "Ich verstehe ihn nicht, dass er sagt, er findet sie optisch absolut unattraktiv, hat aber Gefühle für sie. Das ist für mich ein Widerspruch in sich."

