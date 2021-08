Was für ein Anblick! Kim Kardashian (40) ist sichtlich stolz auf ihren definierten Körper – das macht die Influencerin regelmäßig mit sexy Schnappschüssen im Netz deutlich. Mal im knappen Bikini, mal in stylishen Ausgeh-Looks setzt sie ihre Rundungen in Szene – und ihre Fans lieben es! Zuletzt machte die Unternehmerin einen Ausflug an den Strand. Und natürlich teilte sie auch von diesem Tag zwei ultraheiße Fotos!

Im schwarzen Bikini zeigt sich Kim vor einer traumhaften Meereskulisse im Sand. Die Follower der US-Amerikanerin haut der neue Post von den Socken und sie hinterlassen zahlreiche Komplimente. Die Hotelerbin Paris Hilton (40) kommentiert etwa mit Flammen-Emojis, während Kims Freundin Sara Foster (40) regelrecht eingeschüchtert ist von dern Hammerkurven: "Oh mein Gott, ich werde neben dir nie wieder einen Badeanzug tragen können."

Auch ihre Schwester Kourtney Kardashian (42) legte zuletzt mit sexy Content nach: Sie teilte Fotos aus dem Badezimmer – und schien unter ihrem Bademantel nichts anzuhaben. Ihre Brüste wurden lediglich von ihren Haaren bedeckt. Wie gefallen euch solche freizügigen Aufnahmen der berühmten Schwestern? Stimmt ab!

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, August 2021

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Unternehmerin

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker

