Marie Nasemann (32) gibt superehrliche Einblicke in ihren Alltag. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Ehemann Sebastian Tigges erwarten über ein Jahr nach der Geburt ihres Sohnes wieder Nachwuchs – dieses Mal wird es ein Mädchen! Ihre Follower lässt sie auf dieser spannenden Reise immer wieder teilhaben und postet regelmäßig Videos und Fotos im Netz. Dabei setzt sie nicht immer auf ein aufwendiges Styling – sondern posiert auch mal ganz natürlich!

In ganz entspannter Haltung auf dem Sofa isst Marie gerade ein veganes Gyros, als sie fotografiert wird. Diesen Schnappschuss will das Model seinen Fans natürlich nicht vorenthalten und postet ihn sogleich in der Instagram-Story. Auf weiteren Aufnahmen streckt sich die 32-Jährige auf der Couch aus und präsentiert ihren nackten Babybauch – der mittlerweile ganz schön gewachsen ist.

Das populäre griechische Gericht hat Marie genüsslich vertilgt – doch von süßen Sachen will sie nun die Finger lassen. Das beteuert sie auf ihrem Account: "Damit der Bauch nicht noch viel größer wird." Ein gutes Stück der Schwangerschaft hat sie mittlerweile hinter sich gebracht – Ende Mai verkündete sie, dass sie die Halbzeit erreicht hätte.

Instagram / tiggess Sebastian Tigges und Marie Nasemann, Juli 2021

Instagram / marienasemann Marie Nasemann im August 2021

Instagram / marienasemann Marie Nasemann im Juli 2021

