Kathy Griffin meldet sich bei ihren Fans. Gerade erst schockte die Schauspielerin mit dieser Nachricht: Bei ihr wurde Lungenkrebs diagnostiziert und das, obwohl sie nie geraucht hat. Im Netz hatte sie erzählt, dass sie kurz vor ihrer ersten Operation stehe, bei der die Hälfte ihrer Lunge entfernt werden soll. Diese OP brachte Kathy nun hinter sich und gab ein erstes Gesundheitsupdate.

Auf Twitter richtete die 60-Jährige nun einige Worte an ihre Community. "Wow! Ich bin so dankbar, für all die Liebe, die ihr mir schickt. Meine Krebsoperation ist gestern gut verlaufen. Puh…", schrieb sie. Außerdem erklärte sie, wie nervös sie gewesen sei, als sie erst kürzlich über ihre Sucht nach verschreibungspflichtigen Pillen und ihre Selbstmordgedanken gesprochen hatte. Dazu postete sie ein Foto ihrer Marke der Anonymen Alkoholiker. "Dieser Schlüsselanhänger bedeutet mir die Welt."

"Die Ärzte sind sehr optimistisch, da es sich um das erste Stadium handelt und sich nur auf meine linke Lunge beschränkt", gab sich Kathy vorsichtig optimistisch. Sie hoffe, dass sie keine Chemo oder Bestrahlung über sich ergehen lassen müsse und in spätestens einem Monat wieder normal herumlaufen könne. Auch mit ihrer Atmung sollte sie dann keine Probleme haben.

Kathy Griffin im September 2019

Kathy Griffin, Schauspielerin

Schauspielerin Kathy Griffin beim Los Angeles LGBTQ Film Festival

