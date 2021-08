Konnte der Promi Big Brother-Auftakt punkten? Am Freitagabend hatte das große Warten endlich ein Ende: Die neue Staffel der beliebten TV-Show ging an den Start. In diesem Jahr dreht sich im Fernsehcontainer alles ums Weltall – und die Promis um Melanie Müller (33), Eric Sindermann (33) und Co. bewohnen eine Raumschiff-Location ganz ohne Tageslicht. Doch konnten die ersten Szenen die Fans bereits überzeugen oder ist das Ganze noch ausbaufähig? Die Promiflash-Leser geben sich derzeit noch etwas skeptisch.

In einer Promiflash-Umfrage, an der insgesamt 1.091 Leser teilnahmen, sprachen sich die meisten dafür aus, dass noch Luft nach oben sei. 62,5 Prozent (Stand: Samstag, 10:45 Uhr) stimmten für die Option "Es darf schon noch unterhaltsamer werden." Die übrigen 37,5 Prozent der Teilnehmer waren hingegen schon jetzt total begeistert und konnten gar nicht genug davon bekommen. Sie hoffen, dass das Raum-Spektakel genau so weitergehen könne.

Viele Fans haben aber vor allem großes Verständnis dafür, dass sich die VIPs erst noch an ihre neue Behausung gewöhnen müssen. Immerhin leben sie komplett abgeschieden von der "normalen Welt" und ganz ohne Tageslicht. "Sorry, aber das ist für mich auch der Horror in so einer Box eingesperrt zu sein – ohne frische Luft und ohne Tageslicht", entrüstete sich ein User auf Instagram unter einem Promiflash-Beitrag.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Promi Big Brother, Sat.1 Rafi Rachek, Ina Aogo und Mimi Gwozdz im Big Planet von "Promi Big Brother"

Promi Big Brother, Sat.1 Die Bewohner von "Promi Big Brother" 2021

Promi Big Brother, Sat.1 Mimi Gwozdz bei "Promi Big Brother"

