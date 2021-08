Auch die diesjährige Promi Big Brother-Basis hat es wieder ganz schön in sich! Am Freitagabend ging das beliebte Reality-TV-Format endlich in die nächste Runde: Die zwölf Teilnehmer um Bauer sucht Frau-Star Uwe Abel (51) und Schlager-Sternchen Melanie Müller (33) müssen sich dieses Jahr in eine enge Raumstation ohne jeglichen Luxus und Tageslicht zwängen. Doch für vier glückliche Kandidaten ist die Zeit bei "Promi Big Brother" soeben deutlich angenehmer geworden: Sie durften in den Luxusbereich ziehen...

Nachdem Bachelor in Paradise-Boy Rafi Rachek (31) und Spielerfrau Ina Aogo (32) das erste Studiospiel gewonnen haben, durften die beiden Glücklichen es sich als erste Teilnehmer überhaupt auf dem Big Planet gemütlich machen – dem diesjährigen Luxusbereich mit Jacuzzi und Co.! Dort sollten sie jedoch nicht lange alleine bleiben: Big Brother rief sie dazu auf, jeweils einen Kollegen auszuwählen, der zu ihnen dazustoßen darf. Rafi wählte die gesundheitlich angeschlagene Lottofee Heike Maurer und Ina Bachelor-Siegerin Michelle Gwozdz, die schon ans Aufgeben gedacht hatte...

Doch seitens Mimi sollten die Freude und der Luxus nur kurz anhalten. Nachdem sie es gerade mal geschafft hatte, ein Glas Wein zu trinken, entschieden die Zuschauer: Niko Grieserts (30) Ex soll zurück in die enge Raumstation! Ob das wohl an ihrem vorangegangenen Gejammer lag, das bei vielen Fans nicht gut ankam? Mimi wird es nie erfahren. Was sie ebenfalls noch nicht weiß: Gleich vier brandneue Kandidaten werden kommenden Montag bei "Promi Big Brother" einziehen! Da ist neues Drama doch quasi vorprogrammiert...

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Rafi Rachek, "Promi Big Brother"-Bewohner

Ina Aogo, "Promi Big Brother"-Bewohnerin

Michelle Gwozdz bei "Der Bachelor"

