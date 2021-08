Rafi Rachek (31) ist einer Verschwörung auf der Spur. Seit gestern können die TV-Zuschauer live verfolgen, wie der Bachelor in Paradise-Star und seine VIP-Kollegen ihre Zeit im Promi Big Brother-Container verbringen. In ihrem neuen Zuhause im Weltraum-Style ist aber nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen – schon nach wenigen Stunden scheint es, als gebe es ordentlich Konflikt-Potenzial. Rafi ist sich nämlich sicher: Zwei Kandidaten spielen im Fernseh-All ein böses Spiel.

Bei "Promi Big Brother – Die Late Night Show" wurden schon einige Szenen der neuen Folge angeteasert – und darin regt sich der Freund von Sam Dylan (30) mächtig darüber auf, dass Melanie Müller (33) und Eric Sindermann (33) vorgeben, sich nur einmal zufällig getroffen zu haben. "Ich habe beobachtet, dass Melanie und Eric zusammen auf einem Event waren. Hier tun sie so, als würden sie sich gar nicht kennen. Wenn man miteinander weggeht, kennt man den Namen!", ärgert er sich. Für den Kölner ist klar: Die beiden führen etwas im Schilde: "Warum tut man so, als würde man sich nicht kennen? Ich weiß nicht, ob das eine Strategie ist?"

Offenbar lässt die mysteriöse Verbindung zwischen der Ballermann-Sängerin und dem Modedesigner den einstigen Flirtshow-Kandidaten einfach nicht mehr los. "Mich hat das einfach angekotzt, dass die mich so verarschen, uns auch – das Format", wetterte er. Auch Sam, der in der Late Night Show zu Gast war, konnte den Unmut seines Liebsten verstehen: "Ich war ein bisschen verwundert. Die stellen sich vor mit 'Hi, ich bin Melanie' und 'Hi, ich bin Eric'. Hat mich gewundert, dass die sich nicht kannten."

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Anzeige

Promi Big Brother, Sat.1 Eric Sindermann und Melanie Müller bei "Promi Big Brother"

Anzeige

Promi Big Brother, Sat.1 Eric Sindermann bekannt als Dr.Sindsen bei "Promi Big Brother"

Anzeige

Instagram / houseofdylan Sam Dylan, Influencer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de