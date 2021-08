Bonez MC (35) gewährt seltene Einblicke in sein Privatleben! Mit seinem musikalischen Talent zählt der Rapper zu einem der populärsten Mitglieder der Hamburger 187 Strassenbande. Doch der beste Kumpel von Raf Camora (37) ist nicht nur Künstler – er hat auch eine kleine Tochter. Das Mädchen zeigt der Musiker allerdings kaum im Netz – bis jetzt: Bonez MC veröffentlichte Schnappschüsse aus dem gemeinsamen Urlaub mit seiner Kleinen!

Via Instagram teilte Johann Lorenz Moser, wie Bonez MC mit bürgerlichem Namen heißt, jetzt gleich mehrere Aufnahmen an der Seite seiner Tochter. Hand in Hand schlendert das Vater-Tochter-Gespann durch die Straßen Spaniens. Dort scheint der "Alles nach Plan"-Interpret derzeit jedenfalls Urlaub mit seiner kleinen Prinzessin und ein paar Freunden zu machen. Und die Auszeit könnte sich Bonez kaum besser vorstellen: "Mein Leben 10/10!" Neben der Action in der Stadt lässt das Duo den Abend auch mal bei einer gemütlichen Runde Schach ausklingen.

Von diesen familiären Eindrücken sind selbst Bonez' Fans völlig aus dem Häuschen. "Wie süß ist bitte das erste Bild?", fragte nur einer der zahlreichen Follower total von seinen Gefühlen übermannt – immerhin kenne man den Künstler sonst nur als Badboy in der Rapszene. Doch Bonez kann offensichtlich auch anders. Schon im Herbst des vergangenen Jahres kündigte der 34-Jährige an, sich eine Auszeit zu nehmen, um mehr für sein Kind da zu sein.

Instagram / bonez187erz Bonez MC mit seiner Tochter

Instagram / bonez187erz Bonez MCs Tochter

Keuenhof, Rainer Bonez MC beim Lollapalooza 2018 in Berlin

