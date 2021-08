Sylvie Meis (43) tritt am 30. August in große Fußstapfen. Dann startet nämlich die neue Love Island-Staffel mit ihr als Moderatorin. Erst vor wenigen Tagen wurde die gebürtige Niederländerin als Jana Ina Zarrellas (44) Nachfolgerin vorgestellt und in wenigen Wochen gibt sie dann schon ihr Debüt als "Loveguard". Dann will sie den Islandern mit Rat und Tat zur Seite stehen. Schließlich kennt sie sich in Liebesdingen bestens aus.

Nach der Trennung von ihrem Ehemann Rafael van der Vaart (38) und vor der Ehe mit ihrem Niclas Castello turtelte Sylvie auch noch mit anderen Männern. Sie sagte selbst über sich, dass sie sich schnell ver- aber auch wieder entliebt. Dementsprechend habe sie eine gewisse Expertise. "Heiße Flirts und wahre Liebe – das habe ich auch alles erlebt", erzählte sie jetzt bei "Guten Morgen Deutschland". Sie wolle für die Singles eine Schulter zum Anlehnen sein, aber auch mal durchgreifen, wenn es nötig ist.

Für Sylvie selbst ist mittlerweile Schluss mit heißen Flirts, denn sie ist seit 2020 wieder glücklich verheiratet. "Ich habe die wahre Liebe gefunden und er ist immer für mich da. Wenn man diesen Menschen kennenlernt, dann sieht man das in den Augen", schwärmte sie von ihrem Niclas und strahlte dabei über das ganze Gesicht.

RTLZWEI/ Severin Schweiger Sylvie Meis, "Love Island"-Moderatorin

ActionPress Sylvie Meis im Dezember 2020 in Berlin

MEGA Sylvie Meis und Niclas Castello in Florenz während ihrer Trauung, September 2020

